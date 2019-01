Grileiros ameaçam invadir 500 hectares de terras de irmão de deputado estadual

O irmão do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), Valter Rainoldo Goebel, procurou a Polícia Civil de Vilhena para denunciar uma invasão de grileiros, em uma propriedade que adquiriu a pouco tempo, localizada entre as Linha 105 e 110, área rural de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, após adquirir a propriedade, que foi do antigo dono por cerca de 20 anos, Valter encontrou cerca de sete pessoas no local, já montando barracas com o intuito de invadi-lo.

Como informou às referidas pessoas que a propriedade era sua, os mesmo se retiraram prometendo voltar e tomar posse das terras.

Diante dos fatos, o proprietário procurou a polícia a fim de assegurar a posse dos cinco lotes, que ao todo somam 500 hectares e que segundo o mesmo, os documentos estão em processo administrativo junto ao Incra.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa