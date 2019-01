Homem dado como desaparecido pela mãe entra em contato com a família ao ver matéria no Extra

Marcos Antônia Rodrigues, de 37 anos, que no início do mês corrente havia sido dado como desaparecido pela própria mãe, entrou em contato com a família ao ver uma matéria sobre seu suposto desaparecimento, veiculada pelo Extra de Rondônia. (Reveja AQUI)

De acordo com Marcos, ele saiu de casa sem avisar e foi até a casa de um amigo para saber sobre uma vaga de trabalho em uma fazenda.

Ao chegar no local o amigo estava de saída para seu primeiro dia de trabalho, então Marcos resolveu acompanhá-lo para conferir se havia algo para ele na propriedade.

Chegando na fazenda, localizada a 50 km de Corumbiara, o mesmo conseguiu trabalho e já deu início ao primeiro dia de serviço, não avisando os familiares.

Como a mãe de Marcos procurou a reportagem do site, que publicou seu desaparecimento no dia 04, sexta-feira, no domingo, 06, pela manhã, o homem ligou seu celular e viu a notícia, entrando imediatamente em contato com a família, dando conta de seu paradeiro.

No mesmo dia, familiares se dirigiram até a fazenda para levar mantimentos para Marcos, que até hoje continua trabalhando no local.

