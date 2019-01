Homem procura atendimento hospitalar após queda de bicicleta e acaba preso pela Polícia Civil

José Oliveira Dias, de 42 anos, mais conhecido como “Neguinho do saco” foi preso na manhã desta quinta-feira, 17, nas dependências do Hospital Regional de Vilhena, onde procurou por atendimento médico, após sofrer uma queda de bicicleta.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, investigadores do Serviço de Identificação e Captura (Sevic) já estava no encalço de José, que possui dois mandados de prisão expedidos pelas comarcas de Vilhena e Cerejeiras, pelos crimes de furto e tráfico de drogas.

Quando foi localizado no hospital, José tentou ludibriar os investigadores mentindo seu nome e os de seus pais, porém, ao ver sua foto entre os arquivos de foragidos, não teve mais como escapar e acabou fornecendo seu verdadeiro nome, afirmando que realmente tinha algumas “bronquinhas” com a justiça.

Diante dos fatos, o homem recebeu os atendimentos médicos necessários e logo após, foi conduzido pelos policiais até o presídio Cone Sul, onde ficará a disposição da justiça.

Texto e fotos: Extra de Rondônia