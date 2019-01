Homem sofre segunda tentativa de homicídio em menos de duas semanas em Vilhena

Rogério Santos de Souza, de 41 anos, que foi baleado no pescoço, no dia 06 do mês corrente, ao atender dois jovens no portão de sua casa, localizada na Avenida 1705, no Jardim Primavera, em Vilhena, foi baleado novamente por volta das 21h30 desta quinta-feira, 17.

As primeiras informações dão conta de que Rogério estava sentado em frente sua residência, quando novamente dois meliantes chegaram em uma motocicleta e efetuaram cerca de três tiros em sua direção.

Como o atirador errou o primeiro disparo, a vítima correu para dentro do imóvel, mas antes que se refugiasse, foi baleado em uma das pernas.

Mais uma vez Rogério foi socorrido por uma Equipe do Corpo de Bombeiros até o pronto-socorro do Hospital Regional, onde ficou sob cuidados médicos.

