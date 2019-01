Motociclista morre ao colidir com Picape na BR-364 em Vilhena

Carlos Pinho, de 75 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG Titan, com placa de Cerejeiras, morreu no início da tarde desta quinta-feira, 17, ao colidir com uma Picape Strada, com placas de Cacoal, na BR-364, em frente ao Posto Catarinense, em Vilhena.

De acordo com o motorista da Picape, ambos seguiam sentido Porto Velho, quando o idoso, que estava a sua direita, tentou acessar o pátio do Posto Catarinense a sua esquerda e houve a colisão.

Na queda, o piloto foi arrastado por cerca de 10 metros e morreu na hora. O motorista não se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está no local neste exato momento realizando a segurança para a realização da perícia técnica.

Texto e fotos: Extra de Rondônia