Sexta tem “Festa do José” com Ari Santos e os Recampados no Old Ranch; concorra a ingressos

Nesta sexta-feira 18, acontece a “Festa do José” na casa de shows Old Ranch. O evento contará com a apresentação de Ari Santos e os Recampados tocando o melhor do vaneirão e sertanejo.

O show acontece a partir das 22h, e os ingressos podem ser adquiridos na Conveniência Brigadeiro, sendo pista R$ 20,00, vip R$ 30,00 e camarote para 20 pessoas R$ 500,00 com bebida inclusa. Vale lembrar que serão distribuídas doses de tequilas para as mulheres.

O Extra de Rondônia em parceria com a organização do evento está sorteando cinco ingressos. Para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone no comentário desta matéria.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação