Valorização dos servidores municipais é prioridade para novo presidente da Câmara em Chupinguaia

Desde 1º de janeiro, o Poder Legislativo de Chupinguaia tem novo presidente para o biênio 2019/2020.

Trata-se de Vanderci de Paula Campos (PV), popularmente conhecido como Alicate.

Eleito com 286 votos, Alicate está pela primeira no cargo de vereador, e agora presidente, tendo na Mesa Diretora o apoio de seus colegas de parlamento Lindaura Ferreira da Silva (vice-presidente), Denilson Ramos da Cruz (1º secretário) e Rubens dos Santos Pereira (2º secretário).

No início da semana, ele recebeu à reportagem do Extra de Rondônia para uma entrevista onde citou seus principais projetos à frente da Casa de Leis desse município.

Ele informou que a primeira sessão ordinária do ano ocorrerá no dia 18 de fevereiro, mas poderá convocar alguma extraordinária caso seja necessário, “visando à análise de projetos de interesse do município”.

Entre seus principais projetos está a valorização dos servidores públicos municipais de Chupinguaia, através do Plano de Carreira, que já deverá ser apreciado na primeira sessão legislativa. “Todos os servidores sempre terão o nosso apoio incondicional”, ressaltou.

Há 34 morando em Chupinguaia, Alicate também tem dentro de seu plano de governo a ampliação da estrutura física do Poder Legislativo e projetos para investimento na agricultura. “Peço o apoio de todos os colegas nesta nova caminhada. Acredito que com diálogo teremos um Poder Legislativo mais forte, coeso e harmônico, sempre prensando em melhorias para nossa população”, encerrou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia