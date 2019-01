Aberta inscrições para decima edição da “Trilha de Barrão” em Colorado

A tradicional “Trilha do Barrão” será realizada no próximo domingo, 27, em Colorado do Oeste. Essa será a decima edição, que deve reunir mais 150 pilotos nessa aventura.

No total, será um percurso de 60 km entre ida e volta com início às 08h, no Posto BWM, com café da manhã e saída para a trilha. Já às 12h00 haverá um almoço no Balneário do Carlinhos do Santiago.

Conforme a programação, os aventureiros retornarão ao estádio municipal de Colorado do Oeste, onde acontecerá uma rodada do Barrão.

Os apoiadores avisam aos participantes de outras cidades que aqueles que irão acampar na área reservada, atrás do Posto BWM, devem levar barracas, e que as vagas nos hotéis são para 150 pessoas.

As inscrições antecipadas estão abertas, custando R$ 50,00 e podem ser feitas pelos telefones (069) 9-84731721 ou, em todo caso, no dia do evento.

Todos os inscritos terão direito a café da manhã, almoço e carro de apoio.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia