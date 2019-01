Bandidos tentam assaltar carro forte, incendeiam veículo e ferem seguranças; dois foram conduzidos a Porto Velho

Bandidos tentaram assaltar um carro forte da empresa Prossegur, na altura do Km 130 da BR-319, a cerca de 70 quilômetros de Humaitá, próximo a localidade de Cristolândia. Houve tiroteio e pelo menos um segurança ficou ferido. O carro forte foi explodido, além de um outro veículo, na porteira de um sítio.

As informações ainda são desencontradas e inicialmente se suspeitava que eles haviam levado dinheiro.



Segundo apurou o Jornal A Crítica, de Humaitá, os assaltantes de acordo com relatos de testemunhas, já vinham trocando tiros ao longo da estrada com os ocupantes do carro forte. O pesado veículo entrou em uma linha vicinal na altura do Km 130 e parou.



Os assaltantes conseguiram se apropriar do carro forte após intensa troca de tiros com os seguranças da empresa de valores, mas de acordo com as últimas informações, estava sem dinheiro. O carro usado pelos criminosos, um Renault Duster foi queimado.



Um dos seguranças foi ferido no rosto e socorrido por moradores da região e levado para Porto Velho. Outros dois com menor gravidade seguiram para Humaitá. De acordo com relatos de testemunhas, os bandidos estavam fortemente armados, inclusive com uma metralhadora .50.

Fonte: Rondoniagora