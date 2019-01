FFER inicia confecção de ingressos para 1ª rodada do Rondoniense

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) iniciou à confecção dos ingressos para os jogos que serão disputados na primeira rodada do Campeonato Rondoniense Séria A, que começa no dia 2 de fevereiro.

Conforme explícito no parágrafo 2º do artigo 19 do Regulamento Específico da Competição, a solicitação da quantidade de ingressos pela associação mandante deverá ser feita ao Departamento de Competições da FFER com antecedência mínima de cinco dias da partida, através de ofício enviado à entidade formalizando o pedido.

De acordo com informações do Departamento de Competições, os ingressos estão sendo confeccionados pela Federação de Futebol, sendo personalizados para cada partida disputada e com a logo marca oficial do Rondoniense.

Conforme o parágrafo 4º, o valor do ingresso definido pelos clubes participantes do congresso técnico ficou assim estabelecido: Inteira R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 10,00 (dez reais) para meia-entrada.

Fonte: Assessoria