Jovem fratura braço de cabo da PM durante perseguição policial

Um cabo da Polícia Militar de Trânsito (P-Tran) sofreu uma fratura no braço direito durante uma perseguição a dois indivíduos em um motocicleta, ocorrida na noite de quinta-feira, 17, pelas ruas dos Bairros 5° Bec, Embratel e Setor 6 de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Avenida Marechal Rondon, quando no cruzamento com a Tiradentes, avistaram dois suspeitos em uma motocicleta Yamaha Fazer, de cor preta, que a todo o momento olhavam para trás, sendo iniciado então o acompanhamento do mesmo, que aumentaram a velocidade e empreenderam fuga pelas ruas dos referidos bairros, colocando em risco suas vidas e de terceiros.

Durante a perseguição, o carona Edney Nunes dos Santos Silva, de 29 anos, batia nas costas do piloto Marcos dos Santos de Lima, de 21, para que este parasse, porém, o mesmo não obedeceu nem mesmo os sinais sonoros e luminosos da guarnição, que solicitou reforços, até que na Rua 612, no Setor 06, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção, sofrendo uma queda.

Ao se ver cercado, Marcos levantou o veículo e avançou contra o militar, que desembarcava da viatura, tendo este sofrido a referida fratura em um dos ossos do antebraço direito.

Ainda durante a fuga, os agentes dispensaram um embrulho, que foi localizado pelos militares, sendo constatado se tratar de 10 gramas de maconha, que estes afirmaram terem comprado em uma residência localizada na Rua São Luiz, no Bairro 5º Bec, onde foram apreendidos mais 59 gramas da mesma droga, um grama de cocaína e 155 gramas de acido bórico.

No local foram detidos mais um jovem de 23 anos e duas jovens de 24 e 25, que afirmaram terem ido até o imóvel apenas para usar entorpecentes.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com todo o material apreendido para o registro da ocorrência.

O militar lesionado foi conduzido ao hospital, onde permanece sob cuidados médicos.

Texto e fotos: Extra de Rondônia