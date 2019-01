No Detran, prefeito e diretor discutem projeto de sinalização em Pimenteiras

O prefeito de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), o popular Vino, esteve na última quarta-feira, 16, na sede do Departamento Estadual de Transito de Rondônia (Detran), em Porto Velho.

O objetivo da visita foi a de discutir com o diretor do órgão, Neil Aldrin Faria Gonzaga, o projeto de sinalização nesse município.

Gonzaga explicou ao prefeito que a nova conjuntura adotada pela atual administração do Detran é fazer com que os projetos sejam desenvolvidos dentro do prazo estabelecido no cronograma de trabalho, evitando prejuízos financeiros para o órgão e para a sociedade.

Ele destacou a iniciativa do mandatário pimenteirense. “É muito importante para a cidade, pois o trânsito de Pimenteiras necessita de melhorias e o prefeito esteve pessoalmente em Porto Velho para buscar alternativas de adequação da nossa estrutura de vias e trânsito no município”, disse.

Na oportunidade, Vino abordou questões cotidianas que precisam de melhorias. “Nossa meta é renovar e modernizar o trânsito da nossa cidade, para melhorar o acesso e deslocamento de toda a população, sejam condutores, pedestres, ou todos aqueles que precisam se locomover diariamente em nossas vias. Ações de ordenamento e sinalização do trânsito são fundamentais para o bom desenvolvimento da cidade”, enfatizou o prefeito.

Texto e foto: Assessoria