PM e Força Nacional apreendem quase 1 kg de folha de coca com bolivianos em Pimenteiras

A apreensão de quase 1 kg de folhas da planta coca, através da qual se produz o entorpecente cocaína, se deu na tarde de quinta-feira, 17, no porto próximo a Avenida Brasil, no Centro de Pimenteiras.

De acordo com o registro da ocorrência, através de denúncia anônima, a Polícia Militar teve conhecimento que no local haviam alguns barcos clandestinos ancorados e juntamente com uma guarnição da Força Nacional, que está no município há alguns dias realizando o reforço à segurança de fronteiras, se dirigiu até o referido porto, onde localizaram dois sacos plásticos contendo 996 gramas de folha de coca.

Dentro de um dos veículos, onde estavam um homem de 61 anos e uma mulher de 31, ambos bolivianos e sem autorização para estarem no Brasil, também foram localizados dinheiro, sendo R$ 256,80 e 270,00 Bolivianos, dois aparelhos celulares e um canivete.

Diante dos fatos, os suspeitos foram conduzidos até a Delegacia da Polícia Civil de Cerejeiras, para prestarem, mais esclarecimentos ao delegado de plantão.

Folha da coca

A coca é uma planta nativa da Bolívia e do Peru e possui princípio ativo analgésico, o que gerou a tradição de mastigação das folhas pelo moradores.

A planta, que era considerada sagrada pelos povos que habitavam a região dos andes em tempos passados devido seu potencial nutritivo e analgésico, também sempre foi muito utilizada na prevenção de úlceras e gastrite, além de impedir o mal estar proveniente das altitudes.

Após ter sido desvendada a possibilidade de transformação em droga, seu cultivo expandiu de forma significativa, pois passou a ser algo extremamente rentável, hoje cerca de 90% do cultivo da coca é direcionado ao desenvolvimento da cocaína.

Como o chá de folha de coca possui efeito entorpecente, sua entrada ou comercialização no Brasil é considerada tráfico de drogas.

Texto e fotos: Extra de Rondônia