PC recupera em Vilhena, veículo furtado por estelionatário em Cacoal

O Serviço de Identificação e Captura (Sevic) da Polícia Civil de Vilhena, recuperou na noite de sexta-feira, 18, um veículo Ford Focus, com placa NDQ-1490, que havia sido furtado por um estelionatário, na cidade de Cacoal.

De acordo com o registro da ocorrência, o comissariado recebeu uma ligação da delegacia de Cacoal, através do qual os agentes de polícia foram informados que o referido veículo, que possuía registro de furto devido a proprietária ter sido vítima de um estelionatário, estava em Vilhena, na Rua 917, do Bairro Cohab.

Diante das informações, um policial se dirigiu ao local informado, onde de fato localizou o veículo e o apreendeu, assim como qualificou um jovem de 24 anos, que estava em posse do mesmo, para que sejam tomadas as devidas providências judiciais.

Texto e fotos: Extra de Rondônia