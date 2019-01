Prefeitura de Cabixi anuncia processo seletivo para contratação de médicos

A Prefeitura Municipal de Cabixi está com processo seletivo aberto para a contratação de profissionais para o cargo de médico clínico geral (2), médico clínico geral – PSF/ Atenção Básica (1) e médico ortopedista (1).

Para participar é necessário que os candidatos tenham ensino superior completo e Registro no Conselho de Classe, além de disponibilidade para atuar em jornada de 12h a 24h por plantão. O salário varia de R$ 750,00 a R$ 1.500,00 por plantão.

Este processo seletivo será composto por prova de títulos, de caráter classificatório. Os títulos deverão ser entregues para análise da comissão no dia 31 de janeiro, no Gabinete da Secretaria de Saúde, sede da Prefeitura Municipal de Cabixi, situado na Avenida Tamoios, nº 4031 – Centro, com documento de identidade e comprovante de inscrição.

O candidato deverá solicitar formulário de inscrição via e-mail: seletivo012018cabixi@hotmail.com no período de 21 a 25 de janeiro, até às 13h. Após preencher os dados deve-se assinar e reencaminhar juntamente com cópia do RG e CPF pelo mesmo e-mail.

O presente processo seletivo terá validade de dois anos, divididos em períodos de seis meses. Para mais informações, acesse o edital disponível no site.

Texto: Assessoria/Jady Eduarda Alves

Foto: Reprodução