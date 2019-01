Prefeitura de Cacaulândia divulga novo processo seletivo com mais de 30 vagas

A Prefeitura de Cacaulândia, está recebendo a partir desta sexta-feira, 18 , as inscrições para um novo processo seletivo, que busca a contratação de 38 profissionais com formação nos níveis fundamental, médio e superior.

As vagas estão distribuídas entre os cargos de supervisor escolar (3), prientador escolar (1), professor de pedagogia (5), professor de matemática (1), professor de Língua Portuguesa (1), professor de Língua Inglesa (1), professor de geografia (1), professor de ciências físicas e biológicas (1), professor de arte (2), auxiliar educacional (1), agente de serviço escolar – merendeira escolar (3), agente de serviço escolar – agente de limpeza (4), agente de serviço escolar – motorista de veículos pesados (7), psicólogo (2), zelador (2), agente de endemias (2) e odontólogo (1).

Os servidores que forem admitidos nestas funções, devem atuar em jornadas de 20h a 40h semanais de trabalho, com remunerações que variam de R$ 1.159,07 a R$ 4.647,55 ao mês.

As inscrições serão recebidas até o dia 24 de janeiro , por meio do endereço eletrônico www.cacaulandia.ro.gov.br. De acordo com as informações contidas no edital, a classificação dos candidatos vai acontecer por meio de análise de títulos e prova prática.

Este processo seletivo tem validade de seis meses, passível de prorrogação. Mais informações podem ser obtidas no edital disponível no site.

Texto: Assessoria/Helena Pellim

Foto: Reprodução