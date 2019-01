Caçador é preso pelo Patamo por porte ilegal de arma de fogo

Um caçador de 45 anos foi preso na noite de sábado, 19, por uma Guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), na estrada do Rio Mosquito, zona rural de Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição realizava abordagens no local, quando um homem, de 45 anos, foi flagrado transportando dentro de uma mochila, amarrada na garupa de uma motocicleta, uma espingarda calibre 32 da marca Rossi, juntamente com sete cartuchos do mesmo calibre, um arma artesanal tipo trabuco calibre 28, facas, facão, lanterna e uma rede.

Quando indagado sobre o motivo de estar transportando tais objetivos, o agente relatou que havia ido caçar, porém, não tinha abatido nenhum animal e estava retornando para casa.

Devido não possuir a documentação exigida para o transporte das armas, o caçador recebeu voz de prisão por porte ilegal de arma de fogo, sendo conduzido até a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para serem tomadas as devidas providências.

Texto e foto: Extra de Rondônia