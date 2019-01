Homem é preso por RP do Cristo Rei tentando furtar igreja

O caso foi registrado na noite de sábado, 19, onde uma ligação anônima levou uma Rádio Patrulha (RP) do Bairro Cristo Rei, a prender em flagrante um ladrão, dentro da igreja evangélica Assembleia de Deus de Madureira, localizada na avenida Tancredo Neves, no setor 13, em Vilhena.

De acordo com o registro da ocorrência, o denunciante relatou aos militares que um homem havia pulado o muro da igreja, provavelmente com a intenção de cometer algum delito.

Diante da informação, os policiais entraram no quintal e constataram que duas das janelas tinham sido arrombadas. Já do lado de fora, avistaram uma roçadeira elétrica, um equalizador Voxman 420, dois kg de açúcar, um pacote de café e um copo de extrato de tomate, prontos para serem transportados.



Quando entraram no templo, os militares avistaram Wesley Souza Gonçalves, de 22 anos, que tentou se esconder ao perceber a presença da guarnição, mas acabou preso em flagrante por tentativa de furto, sendo apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), para as devidas providências.

Texto e fotos: Extra de Rondônia