O novo neurocirurgião e o governo que esqueceu o Cone Sul – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

@@@ POLÍTICA “TRANQUILA”

Em Vilhena, com o recesso parlamentar que acaba em 31 de janeiro, os vereadores aproveitam os dias para descansar. Mas alguns aproveitam é para viajar. Nessa semana, dois vereadores pegaram diárias para ir até Porto Velho com a justificativa de “trazer benefícios”. Nada de ilegal nisso. Porém, continua o jeito antigo de se fazer política. E assim a Câmara de Vereadores continua caindo no descrédito. Esperamos que o novo presidente do Legislativo, Ronildo Macedo (PV), coloque ordem na casa e faça o que realmente a população almeja.

@@@ NOVO NEUROCIRURGIÃO

O neurocirurgião Josué Guimarães, do Espírito Santo, com mais de 30 anos de experiência na área, é o novo reforço da Saúde municipal de Vilhena. Contratado pela Prefeitura na última semana, o especialista atenderá no Hospital Regional de Vilhena (HRV) e no Centro Especializado em Reabilitação (CER). Fazendo dupla com o neurocirurgião Cláudio Cruz, Josué começou os atendimentos já na semana passada. O profissional será responsável pelo suporte de neurologia, consultas, receitas de medicamentos e, em casos extremos, ajuda em procedimentos que poderão salvar vidas.

@@@ QUESTIONÁVEL

O professor Daniel Pereira, ex-governador de Rondônia, assumiu o cargo de superintendente do Sebrae em Rondônia. Ele foi eleito em reunião no final de dezembro. O que todos querem saber é: qual é o perfil empreendedor e a que empresa ou indústria ele representa? Aguardamos a resposta!

@@@ PINÓQUIO

Continuando com Pereira. Ele já tem apelido dado pelo radialista Alexandre Lima, de Vilhena, e é chamado de Pinóquio. Deve ser porque o homem prometeu muito e mostrou pouco nos meses que foi governador de Rondônia. Na o Cone Sul, por exemplo, não se viu investimentos significativos – e concretos – nos últimos meses por parte do governo. A região esteve esquecida pelos governantes. Os municípios crescem graças à iniciativa privada. Estamos quase concordando com Lima.

@@@ INAUGURAÇÃO E POSSE

Nessa terça-feira, 22, inaugura o novo prédio da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE). E, no próximo dia 1 de fevereiro, os deputados eleitos tomam posse para o mandato 2020/2023. A população espera com ansiedade o novo jeito de fazer política desta “nova safra” de homens públicos.

@@@ BRIGA PELA PRESIDÊNCIA DA ALE

O Extra de Rondônia comprovou sua força no sentido de ser um dos mais importantes formadores de opinião no Estado. No início da semana, o site publicou entrevista com o vice-governador, Zé Jodan, quando ele visitou o município acompanhando uma comitiva do Acre. Na matéria, Jodan negou que o deputado estadual Eyder Brasil seja o candidato do grupo governista à presidência da ALE, embora o mesmo Eyder espalhasse aos quatro cantos do Estado que era, sim, o nome de Marcos Rocha (Leia AQUI). Após a repercussão da matéria em Porto Velho, Eyder desistiu e o deputado José “Lebrão” deve ser confirmado na disputa. Coisas da política!

@@@ NÃO APITA NO GOVERNO

O vilhenense e quase senador Jaime Bagattoli parece que está sem moral no governo de Marcos Rocha. Fontes desta coluna garantem que ainda existe mágoa por parte dos homens de confiança de Rocha com relação às poucas horas em que Bagattoli retirou seu apoio ao Coronel, na campanha eleitoral. (Relembre AQUI). A leitura do staf do governador é que o vilhenense não queria mesmo apoiar Rocha e só voltou atrás por interesses particulares. Nesse mato tem coelho.

@@@ E EM CABIXI

A gestão do ex-prefeito José Rosário Barroso está sendo questionada pelo Ministério Público. Inquérito Civil Público foi instaurado para investigar a suposta nomeação da irmã de Barroso em cargo privilegiado na prefeitura. “Bau”, como é conhecido, alega perseguição.

@@@ ENQUETE

Hoje, domingo, às 23h59, encerra a enquete do Extra de Rondônia que avalia os sete meses de gestão do prefeito Eduardo Japonês (PV). Por enquanto, mais de 400 internautas participaram votando numa das três alternativas, Péssima, Ótima, ou Regular. Se no início da gestão a expectativa dos internautas com relação à administração do mandatário era satisfatória, parece que a situação deu uma volta de 360 graus. O site publica matéria sobre o assunto nesta segunda-feira, 21, analisando a questão. Ainda a tempo de participar!

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa