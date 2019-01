Dono de bar é encontrado morto dentro de casa em Chupinguaia

O corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 21, pela Polícia Militar nos fundos de um bar, após uma denúncia anônima.

As primeiras informações dão que um homem conhecido como “Braz”, que possui um bar no município, não havia aberto seu estabelecimento desde a última sexta-feira, 18, quando ocorreu uma briga no local e este fechou o estabelecimento por volta das 23h00.

Porém, quando os militares chegaram até o bar, já sentiram um odor forte e por uma fresta da parede da residência da vítima, que se localiza nos fundos do mesmo quintal, avistaram a mesma ao solo.

Diante dos fatos, os militares comunicaram a Polícia Técnica de Vilhena, que está a caminho do município para apurar as causas da morte.

A reportagem do site está acompanhando o caso e trará mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilusttativa