ENQUETE: para 54% dos internautas, administração de Japonês é “péssima ou ruim”

Com alta popularidade após a eleição, agora prefeito vilhenense enfrenta rejeição

Encerrou, neste domingo, 20, a enquete realizada pelo Extra de Rondônia.

Ao todo, 434 internautas participaram votando numa das três alternativas à seguinte pergunta:

Janeiro é o sétimo mês de administração do prefeito de Vilhena, Eduardo Japonês. Qual é a sua opinião?

54% dos internautas responderam que é “Péssima ou Ruim”. 31% têm certeza que é “Ótima ou Boa”. Já 14% garantem que a gestão é “Regular”.

O resultado, entretanto, demonstra uma reviravolta com a baixa popularidade do mandatário municipal. Em junho de 2018, após vencer a eleição suplementar e derrotar nas urnas a ex-prefeita Rosani Donadon (MDB), Japonês tinha alta aprovação popular e era considerado uma espécie de “salvador da pátria”. (Relembre AQUI)

O site fez enquete sobre a expectativa da nova gestão e 63% dos internautas acreditavam no mandatário, afirmando que “Vilhena vai melhorar”. O que aconteceu?

Três fatores foram preponderantes para a “queda” do mandatário: a “readequação” do IPTU, o aumento da taxa de Contribuição de Iluminação Pública (COSIP), e a falta de ações sólidas de comunicação com a sociedade.

Para Japonês, contudo, “as medidas são amargas, mas necessárias” para o desenvolvimento de Vilhena. O mandato vai até 31 de dezembro de 2020.

O objetivo da enquete é dar ao internauta a oportunidade de se manifestar contra ou a favor dos assuntos mais relevantes da semana em Vilhena. Contudo, não têm caráter científico.

NOVA ENQUETE

O Extra de Rondônia inicia também a próxima enquete com a seguinte pergunta: o Brasil vai melhorar com o presidente Jair Bolsonaro?

Participe clicando numa das alternativas da enquete, que está ao lado esquerdo da página eletrônica.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação