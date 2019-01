Homem encontrado morto em Chupinguaia foi assassinado a golpes de taco de sinuca e foice

A reportagem do Extra de Rondônia acaba de confirmar, que Braz Ferreira de Souza, de 74 anos, que foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada nos fundos de um bar, na Avenida 25, no Centro de Chupinguaia, foi assassinado.

As últimas informações sobre o caso dão conta de que o idoso foi golpeado vários vezes na cabeça com tacos de sinuca de seu próprio bar e seguidamente, teve a face e a garganta cortada com uma foice.

Quando foi localizado pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira, 21, o corpo de Braz já estava em estado avançado de decomposição, o que leva a crer que a morte tenha ocorrido de fato, na noite de sexta-feira, 18, quando segundo testemunhas, havia ocorrido uma briga no estabelecimento da vítima, que a levou a fechar as portas por volta das 23h00.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo foi removido pela Funerária Vilhena.

Até o momento não há informações de quem possa ter cometido o crime.

Texto e foto: Extra de Rondônia