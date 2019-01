Homem sofre sete perfurações a canivete ao tentar defender amigo

O crime ocorreu na madrugada de domingo, 20, na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, em frente ao bailão Galpão Gaúcho, no Jardim Eldorado, em Vilhena, onde um homem de 32 anos sofreu sete perfurações a canivete, ao tentar apartar uma briga.



De acordo com o registro da ocorrência, Elilson Jacó dos Santos Piske, de 32 anos, saía da casa de shows em companhia de amigos, quando o agente Isaías Thiago Barbosa, agarrou na camisa de um deles na intenção de brigar.

Ao ver a situação, Elilson segurou no braço do agente e este sacou um canivete, o golpeando nos braços, tórax e costas por sete vezes.

Após as agressões, Isaías, que segundo a vítima, agiu por ciúmes da ex mulher, que havia dançando com Elilson e seus amigos, fugiu do local e a vítima foi conduzida ao hospital por populares.

As últimas informações sobre o caso dão conta de que o quadro de saúde de Elilson estável.

Texto e foto: Extra de Rondônia