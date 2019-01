Moradores denunciam obras inacabadas que estão causando acidentes na área rural de Corumbiara; veja vídeo

Na manhã desta segunda-feira 21, entrou em contato com a equipe de reportagem do Extra de Rondônia alguns moradores da Linha 03, área rural de Corumbiara, para denunciar a situação da via principal após algumas obras da prefeitura.

Em um vídeo enviado, o morador relata que foi aberto alguns burracos na via para a instalção de uma rede esgoto, quebrando assim parte do asfalto.

Após as obras, o responsável jogou apenas terra no local e aterrou, o que veio a gerar novos problemas, pois no periodo de chuvas os burracos são abertos impossibilitando a passagem dos populares e causando acidentes.

No vídeo, o denunciante destaca que os próprios moradores temendo a ocorrência de novos acidentes decidiram aterrar o local com material mais firme, pois procuraram a secretaria de obras para relatar o caso e até o momento nada foi feito.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso a administração do município queira prestar esclarecimentos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto e vídeo: Internauta