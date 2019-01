PC cumpre mandado de prisão contra suspeitos de praticarem assaltos em Vilhena

Erval Lopes Moura, de 30 anos e Márcio Rogério Sútil de Almeida, de 29, foram presos nesta segunda-feira, 21, por agentes do Serviço de Identificação e Captura (Sevic) da Polícia Civil de Vilhena.

Os crimes dos quais os mesmos são acusados ocorreram no mês de novembro de 2018, sendo um no dia 19 e outros quatro no dia 20.

No primeiro crime, um dos suspeitos invadiu uma residência e proferindo ameaças aos moradores, roubou uma motocicleta Honda Bros. Câmeras de segurança próximo ao local registraram a fuga do assaltante com o referido veículo.

Já no dia 20, os suspeitos invadiram novamente uma residência que estava ocupada somente por mulheres e roubaram uma motocicleta Honda Biz.

O terceiro roubo foi em uma distribuidora de bebidas, onde dois agentes chegaram de motocicleta e arma em punho, e agrediram a proprietária e os clientes do local, roubando telefones celulares e o dinheiro do caixa.

As câmeras de segurança da distribuidora também gravaram a ação dos meliantes, que agiram com muita agressividade.

No quarto delito, os suspeitos promoveram um verdadeiro arrastão, quando assaltaram três pessoas que estavam na mesma via pública, de uma vez.

Segundo as vítimas, os assaltantes estavam em uma motocicleta Honda Biz, igual a roubada no segundo caso.

Já o quinto roubo, também foi cometido em um estabelecimento comercial, onde os assaltantes chegaram de motocicleta, sendo que apenas um entrou no comércio, ficando o outra no veículo, para auxiliar na fuga. Novamente o crime foi capturado por câmeras de segurança.

Diante da dinâmica adotada pelos suspeitos e em posse das imagens das câmeras de segurança, os investigadores identificaram os suspeitos, que após serem reconhecido pelas vítimas, tiveram seus mandados de prisão expedidos pela justiça.

Depois de um incansável trabalho de investigação, nesta segunda-feira, Erval e Márcio foram recolhidos ao Presídio Cone Sul onde ficarão à disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede para aqueles que foram vítimas de algum tipo de delito e que reconheça Erval e Márcio como autores, procure o setor de investigação na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e formalize sua denúncia.

Texto e fotos: Extra de Rondônia