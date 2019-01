Prefeito de Pimenteiras participa de reunião com novo governador do Estado

O Prefeito do Município de Pimenteiras do Oeste, Olvindo Luiz Dondé (PDT), esteve na última quinta-feira 17 em uma reunião com o governador do Estado de Rondônia coronel Marcos Rocha (PSL). Esta é a primeira reunião do ano articulada pela Associação Rondoniense de Municípios (Arom) e estiveram presentes 17 prefeitos.

Participaram da audiência os prefeitos de Ouro Preto, Nova União, Pimenteiras, Buritis, Alta Floresta, Cacaulândia, Itapuã do Oeste, Parecis, São Francisco, Vale do Anari, Alto Paraíso, Cujubim, Campo Novo, Mirante da Serra, Urupá, Novo Horizonte.

O encontro aconteceu no Palácio Rio Madeira em Porto Velho. Na reunião, Dondé colocou em pauta algumas reivindicações para o município nas áreas de saúde, segurança pública, repasse do Fitha, transporte escolar e o Programa de Estado de Desenvolvimento da Infraestrutura Municipal (Pedim).

O presidente da Arom, Claudio Santos (que também é prefeito de Theobroma), enumerou vários itens chamando a atenção para menos burocracia e melhor qualidade de serviços à população.

Sensibilizado e atento às reivindicações dos prefeitos, o governador Marcos Rocha acenou como positivo para algumas solicitações e outras que deixou claro que toda a equipe de secretariado e técnica estará olhando atentamente.

O coronel Marcos Rocha ressaltou a importância desse primeiro encontro com os prefeitos nos primeiros dias do novo governo e deixou claro sobre a necessidade de haver uma proximidade com os gestores, principalmente neste início de governo em que toda a sua equipe está buscando compreender as realidades de cada município.

De acordo com o prefeito Olvindo Dondé, é muito importante manter um canal aberto com o governo do Estado e não somente para apresentar problemas, mas também para divulgar os projetos que estão dando certo. “A audiência serviu para que nós possamos dividir as coisas boas e ruins que afetam a nossa região”, disse.

Vino Dondé destacou a reunião como um momento ímpar para os municípios do Estado de Rondônia. “Sempre ouve muita vontade política da parte dos prefeitos, mas faltava o empenho do líder maior, e hoje vivemos um momento histórico de ver o governador coronel Marcos Rocha puxando para si a responsabilidade de elaborar grandes projetos, articulado conjuntamente com todas as prefeituras”, enfatizou o prefeito.

Texto e fotos: Assessoria