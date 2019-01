Rosangela Donadon comemora conclusão de asfalto em Cerejeiras

Iniciando o ano com novos projetos, a deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) destaca que continuará lutando para conclusão de suas emendas já destinadas às sete cidades do Cone Sul do Estado de Rondônia.

Para o município de Cerejeiras, Rosangela destinou nos últimos quatro anos de mandato quase 2 milhões em emendas, além de cumprir com a ação social que seria a reabertura da Associação Beneficente Marcos Donadon, que vem realizando exames laboratoriais com preços acessíveis à toda população.

Dentre essas ações, a parlamentar destinou recursos para infraestrutura, sendo duas emendas para pavimentação asfáltica, R$ 150 mil para construção de asfalto em frente ao Laticínio Multibom e R$ 130 mil para pavimentação asfáltica em frente ao colégio Irmã Dulce. Essas duas emendas já foram concluídas e já ofertam uma nova paisagem as ruas da cidade.

Além dessas duas emendas, o município já possui em conta o total de R$ 366.304,18 mil aguardando licitação para realizar a reforma da biblioteca municipal, construção de um barracão, incluindo banheiro e cozinha na Linha 01 e a construção de cerca e muro na secretaria de obras do município.

A deputada garante que para os próximos quatro anos continuará buscando recursos para melhorar e contribuir com o desenvolvimento de Cerejeiras. Na oportunidade, Rosangela agradece o apoio dos eleitores e amigos que mais uma vez, confiaram no seu trabalho e votaram para que ela pudesse continuar representando o Cone Sul na Assembleia Legislativa.

Texto e fotos: Assessoria