Durante inauguração da ALE, governador propõe trabalho conjunto para aumentar capacidade de investimento do Estado

Em solenidade de inauguração da nova sede da Assembleia Legislativa (ALE), o Palácio Marechal Rondon, realizada na manhã desta terça-feira 22, o governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha, destacou que neste momento de novo governo e nova legislatura, que se iniciará em 1° de fevereiro, o trabalho deve ser voltado para oferecer um serviço que atenda às necessidades da população.

Marcos Rocha falou também sobre a situação fiscal do Estado e pediu um trabalho conjunto. ‘‘Temos dívida sim, mas foi deixado melhor que anos atrás, inclusive quando Confúcio Moura recebeu com R$ 300 milhões de dívidas. Agora nós temos R$ 83 milhões de superávit que pode ser empregado em várias áreas. É muito dinheiro? Não é, mas se nós trabalharmos juntos buscando a melhoria para nossa população daqui a quatro anos podemos ter R$ 1 bilhão de superávit, podendo aplicar em todas as áreas que necessita a sociedade’’, considerou o governador.

Ele também esclareceu a forma como o Executivo vai atuar em relação ao Legislativo. ‘‘Muitos me perguntam de qual lado estou na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. Eu convivi com todos os deputados e tenho também conversado com os novos deputados e não tenho problema com nenhum deles. Por que vou ter que escolher um lado? Eu clamo e peço a Deus todos os dias para que todos nós saibamos que as nossas eleições se deu não para atender aos nossos interesses, mas para atender aos interesses da sociedade’’, afirma o governador.

O governador disse ainda que as escolhas no Executivo se dão sem interferência de parlamentares e com um único propósito de trabalhar pela população. ‘‘Na campanha eleitoral as pessoas buscaram acreditar que quem foi eleito, foi eleito para fazer o que é novo, fazer o diferente. Nenhum deputado, nenhum senador, ninguém foi até o Palácio pedir nada. Só mandaram mensagem parabenizando, desejando sorte e afirmando que estaremos juntos para o desenvolvimento de Rondônia. E é assim que quero trabalhar e é assim que juntos vamos fazer o melhor para nosso Estado’’.

O novo prédio da ALE está localizado em frente ao Tribunal de Justiça e só a duas quadras de distância do Palácio Rio Madeira. ‘‘Esse é um prédio bem estruturado e que vai receber a população com respeito. Quero parabenizar ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Maurão de Carvalho e a todos os deputados que estiveram juntos para que essa obra se concretizasse porque esse é um prédio necessário que atenderá a várias demandas da sociedade’’, considera o governador.

‘‘Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar inaugurando essa obra de grande valia para Rondônia que faz parte também do cartão postal do Estado. Agradeço a presença do governador Marcos Rocha com qual disputei eleição e aí ele teve a sorte e a permissão da parte de Deus porque a Bíblia diz que não cai nenhuma folha da árvore sem a permissão dEle, e Deus o quis. Sou consciente disso. Peço a Deus que ele faça um bom governo, torço por isso e quero ver Rondônia cada dia melhor. Precisa dar certo e esse é o nosso desejo’’, disse Maurão.

Estiveram presentes na solenidade, representes do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, prefeitos, deputados da antiga e nova legislatura, secretários estaduais, o vice-governador José Jodan e ainda ex-governadores do Estado como Janilene Melo, José de Abreu Bianco e, o agora senador, Confúcio Moura, a qual o governador Marcos Rocha agradeceu por ter o convocado para ser secretário de Justiça na antiga gestão.

Texto e foto: Assessoria