Hospital Regional recebe mais de 80 mil frascos de soro fisiológico

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu na manhã de segunda 21 uma carreta lotada de caixas de soro fisiológico para utilização nos procedimentos do Hospital Regional (HR) e postos de saúde de Vilhena. Foram entregues 30 mil frascos de 500 ml da solução e 25 mil unidades de 250 ml. Entre hoje e amanhã ocorrerá um novo descarregamento do produto, com cerca de 25 mil frascos de 100 ml e outras três mil unidades de 1.000 ml.

De acordo com a responsável pelo Departamento de Assistência Farmacêutica da Semus, Rosileya Moreira de Sousa, esses 83 mil frascos de soro suprem às necessidades da rede pública municipal por um período de pelo menos quatro meses.

O prefeito Eduardo Japonês, o presidente da Câmara Municipal, vereador Ronildo Macedo, e o secretário da Semus, Afonso Emerick, acompanharam, ontem, o recebimento da primeira carreta de soro. Na ocasião, Japonês refez o compromisso de dar prioridade total à saúde em sua gestão. Contudo reconheceu que os investimentos em saúde são muito altos, nem sempre estando ao alcance dos recursos próprios do município.

“Para manter uma saúde de qualidade, temos que ter ajuda financeira da União e do Estado. Nossa sorte é que contamos com parlamentares preocupados com o desenvolvimento de Vilhena”, disse o prefeito.

Para o início deste ano, por exemplo, já estão em andamento novos processos de compras de medicamentos e materiais médico-hospitalares. Um dos recursos a serem utilizados é o montante de R$ 1,375 milhão – sendo o valor de R$ 1,250 milhão proveniente de emenda do deputado estadual Luizinho Goebel, que entrou na conta da Prefeitura no último dia 31 de dezembro, somado à contrapartida do Município de R$ 125 mil.

No caso dessa emenda do deputado Goebel, na semana passada, o Executivo encaminhou projeto de lei à Câmara Municipal, criando crédito adicional no orçamento para a compra de medicamentos. A Câmara aprovou a matéria, em sessão extraordinária dessa terça 22. Outro recurso a ser utilizado imediatamente para aquisição de remédios é o provindo de emenda do senador Ivo Cassol, no valor de R$ 1,2 milhão, depositado dia 28 de dezembro de 2018.

