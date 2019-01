Maurão de Carvalho diz que a nova sede da ALE “é do povo e serve o povo”

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (MDB), destacou a importância da inauguração da sede do Legislativo, para oferecer um espaço adequado para o trabalho dos servidores, parlamentares e o atendimento ao público.

“Encerro um ciclo, entregando esta importante obra. Esta Casa é de Rondônia, é do povo e serve ao povo. Que as futuras legislaturas possam trabalhar em sintonia com as demandas da população, utilizando esse espaço para fazer o bem e promover ações que beneficiem a nossa sociedade”, destacou.

Maurão ressaltou o trabalho do deputado Hermínio Coelho (PCdoB), que como presidente retomou as obras, iniciadas na gestão do ex-presidente Neodi Carlos. “O Hermínio assegurou a retomada da obra, deixando para nossa responsabilidade o acabamento e o mobiliário. Reconhecemos seu trabalho e o apoio de todos para tornar possível a entrega desta obra hoje”, relatou.

Ao final, o presidente Maurão fez um agradecimento a todos pela parceria. “Agradeço a Deus, agradeço à minha família, aos servidores desta Casa e aos parlamentares, pela confiança e pelo apoio na conclusão desta importante obra. Que Deus continue nos abençoando”.

Texto: Assessoria

Fotos: Gilmar de Jesus