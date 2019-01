Motocicletas são furtadas de estacionamentos públicos em Vilhena

Duas motocicletas foram furtadas durante a segunda-feira, 21, de estacionamentos públicos em Vilhena.

O primeiro caso foi registrado por volta das 07h00, onde a vítima de 43 anos, relatou ter deixado sua motocicleta Honda XR Tornado, com placa JZR-8076 estacionada em frente ao Hotel Rodoviária, localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, no Jardim Eldorado, e a mesma foi furtada.

Ainda de acordo com o denunciante, o mesmo estacionou o veículo na noite de domingo e se hospedou no referido hotel, porém, pela manhã, já não o encontrou mais.

Já o segundo caso, ocorreu no estacionamento do Hospital Regional, onde um funcionário da unidade teve sua motocicleta Honda CG Titan 150 de cor preta, com placa NDH-0654 furtada, durante sua jornada de trabalho.

Este já é o segundo caso em que servidor da mesma unidade tem sua motocicleta furtada do estacionamento nos últimos três meses.

Texto e foto: Extra de Rondônia