Motorista de carreta morre após ter parte do corpo esmagado em acidente na BR-364

O acidente que matou França Félix da Silva, de 31 anos, ocorreu na primeira hora da manhã hora da manhã terça-feira, 22, no KM 282 da BR-364, próximo ao trevo que dá acesso ao distrito de Estrela de Rondônia, em Presidente Médici.

De acordo com de testemunhas, França, que conduzia uma carreta, teria feito uma manobra em “zig zag” na pista e em seguida perdido o controle da direção.

Quando o veículo tombou, o motorista que provavelmente estava sem o cinto de segurança, foi lançado para fora da cabine e acabou tento as pernas e a região dos quadris esmagados pela mesma.

Alguns populares registraram França ainda com vida, tentando sair de baixo do veículo, porém, o mesmo acabou não resistindo até a chegada do socorro e faleceu ainda no local.

Segundo caminhoneiros que passaram pelo local, a vítima prestava serviços para a JBS e o veículo que conduzia estava carregado com sobras de couros, que é usado na fabricação de rações.

A carga ficou espalhada na pista por horas, causando um congestionamento de quase 10 km em ambas as direções. França era morador de Cacoal.