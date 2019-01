Nova sede do Poder Legislativo é inaugurada em RO

O novo prédio que abrigará o Poder Legislativo, denominado Palácio Marechal Rondon, foi inaugurado na manhã desta terça-feira 22 pelos parlamentares da 9ª Legislatura, sob a presidência do deputado Maurão de Carvalho (MDB). A solenidade contou com as principais autoridades dos poderes constituídos do Estado, servidores da Casa e população em geral.

O evento iniciou com bênção ecumênica. O pastor Nelson Luchtemberg exaltou a inauguração do Poder, que trata dos interesses da população. “Que o espírito democrático prevaleça, com serviços e respeito ao povo”, exaltou o pastor, recitando o Salmo 15, que questiona “Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo”?

Já o pastor Joel Holder lembrou que a área onde hoje se localiza o novo prédio da ALE era a pista de pouso da cidade. Concluiu com uma oração pedindo a Deus o amparo, proteção e bênçãos aos atuais e futuros deputados para que trabalhem trazendo benefícios à população.

O padre Antônio Fontenelli realizou um louvor e destacou que “nenhum servo pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro”. Enfatizou que o envolvimento na política é um dever cristão, desde que não se faça como fez Pilatos, mas sim, “lutar pelos mais necessitados, para tornar realidade os direitos básicos da população para que de fato tenhamos um mundo melhor para todos” concluiu.

Após o momento religioso foram hasteadas as bandeiras, ao som do Hino Nacional executado pela banda da 17ª Brigada de Infantaria. O governador Marcos Rocha (PSL) com o pavilhão do Estado; Maurão de Carvalho a bandeira Nacional; o prefeito de Theobroma e presidente da Arom, Cláudio Santos, a do município de Porto Velho e o ex-governador José de Abreu Bianco a do Mercosul.

Claudio Santos desejou sucesso aos parlamentares e disse que a Arom será parceira da ALE para junto com todos os municípios fazer de Rondônia um Estado ainda maior.

Representando a bancada federal, o deputado Lucio Mosquini (MDB), salientou a importância do ato de inauguração, e afirmou que o Estado precisa trilhar o caminho do progresso com paz. “Quem tem de realizar isso são os três poderes aqui constituídos e agora tão próximos”, concluiu.

O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdivino Crispin de Souza, se disse honrado em participar da inauguração da casa da democracia, ressaltando a importância de um bom ambiente de trabalho. No entanto, pediu para que “está boa vontade e a beleza deste prédio também se expanda para que se construam boas escolas, bons hospitais, bons tudo”, enfatizou.

Segundo o procurador geral Ministério Público (MP/RO), Airton Pedro Marin Filho, uma obra deste tamanho interessa muito mais para aqueles que estão do lado de fora e não para quem está do lado de dentro. Para ele, os agentes públicos e os deputados são beneficiários para trabalhar em prol da sociedade. ”Entregando essa obra ao povo, esperamos que a história de Rondônia continue galgando degraus mais altos”, enfatizou.

Segundo Marin Filho, o Ministério Público acompanha passo a passo as administrações dos governos, “não como um algoz, mas como uma entidade que busca o equilíbrio para que a sociedade sofra cada vez menos com os desmandos, com os desvios do erário, a fim de auxiliar na criação de um Estado melhor”. Parabenizou ao deputado Maurão de Carvalho, por ter conseguido concluir a obra na sua gestão e a todos aqueles que assumirão agora, para que façam bom uso da Casa.

O deputado Luizinho Goebel (PV) afirmou que este é um dos melhores prédios de Rondônia, talvez uma das melhores Assembleias do país e que sua conclusão coroa com êxito os até aqui “27 anos de atividades públicas do Maurão de Carvalho, seja como prefeito ou como parlamentar. Desejo a todos os parlamentares da 10ª legislatura muito êxito e o livramento de todos os males”, concluiu Luizinho.

Já o deputado Laerte Gomes agradeceu a Deus pela oportunidade de acompanhar e fazer parte da ALE. “Este é um momento feliz a todos os rondonienses” exaltou. Gomes lembrou que a construção teve início com o deputado Neodi, seguido dos presidentes Valter Araújo, Hermínio Coelho (PCdoB) e finalizando com Maurão.

Laerte destacou a liderança do presidente Maurão e que conseguiu finalizar o prédio com o dinheiro dos repasses constitucionais, economizando cada centavo. “Graças a este trabalho, os servidores terão um local digno para trabalhar”, afirmou destacando também a harmonia entre os poderes, construído por Maurão.

“Esta foi sua maior arma, a transparência e o diálogo para que o resultado chegue até a população, a quem realmente interessa lá na ponta”, concluiu Laerte Gomes.

O ex-governador e ex-presidente da ALE, José de Abreu Bianco relatou que o ato o fez voltar ao passado, quando há 35 anos recebeu um prédio reformado que havia sido um hospital para instalar o Poder Legislativo. “Hoje me sinto protagonista da história do legislativo e peço a Deus que proteja a todos que freqüentarem este maravilhoso prédio”, finalizou.

O presidente do Tribunal de Justiça, Valter Waltenberg destacou sua admiração pela atividade política e a importância da obra que abriga a essência da política, destacando que os poderes são essenciais para a manutenção da ordem pública.

Valter disse que a ALE merecia uma boa estrutura, pois “aqui é onde mais se discute os grandes projetos do Estado, iniciando pela Lei Orçamentária Anual (LOA)”. Concluiu afirmando ser uma alegria poder entregar a obra que atende as necessidades e abriga a população para as boas discussões pelo bem do Estado.

O governador Marcos Rocha parabenizou o presidente Maurão de Carvalho, “que me ajudou muito enquanto secretário de Estado e foi um grande adversário na última eleição”. Para ele, o novo prédio atenderá toda sociedade com respeito e dignidade, oferecendo segurança.

Sobre a possível influência na eleição da nova Mesa Diretora afirmou não ter lado e que respeita todos os parlamentares. “O Estado está em boas condições, e vamos aplicar os recursos em benefício da população que nos elegeu”. Finalizou conclamando a população para “trabalhar juntos pelo bem do nosso Estado, para mudar Rondônia de verdade”.

Texto: Assessoria

Fotos: Diego Queiroz e Gilmar de Jesus