SEM AMISTOSO: Barcelona cancela partida contra selecionado de Colorado

A diretoria do Barcelona Futebol Clube confirmou o cancelamento da partida desta terça-feira, 22, diante do selecionado de Colorado do Oeste em sua preparação do Campeonato Rondoniense 2019.

De acordo com o gerente de futebol do clube, Jose Natal Jacob, conhecido popularmente por “Natalzinho”, o cancelamento da partida ocorreu devido a um atraso no voo de alguns atletas. Com isso a equipe estaria incompleta para a partida de hoje contra o selecionado. Porém reforçou que o amistoso contra a equipe de Cabixi marcada para este sábado, seria mantida.

Natalzinho disse ainda que a equipe realizará mais uma amistoso diante da equipe de Sapezal no dia 02 de fevereiro no período da tarde no estádio Portal da Amazônia.

“Assim que fui informado que o restante dos atletas tiveram um imprevisto na viagem e só chegariam a noite em Vilhena. Liguei para o presidente da Liga de Colorado, Robson Tadeu, e informei que o amistoso teria que ser cancelado e ele entendeu. Uma pena, mas imprevistos acontecem”, frisou.

Texto e fotos: Extra de Rondônia (Petter Vargas)