Abertas inscrições para “Musa do Vilhenense 2019”; primeira colocada receberá prêmio de R$ 1 mil

Estão abertas as inscrições para a escolha da “Musa do Vilhenense 2019”. Para participar, as candidatas devem ter entre 17 a 30 anos.

As inscrições terão o custo de R$ 50,00 e poderão ser feitas no Park Shopping de Vilhena a partir deste sábado, com a promoter e empresária Raquel Grégio, da Voggue Models.

A premiação é de R$ 1 mil para primeira colocada. O concurso para a escolha da musa acontecerá no dia 09 de fevereiro, na casa de shows Old Ranch.

Para mais informações sobre o concurso entrar em contato através do telefone 9 8419-2632.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação