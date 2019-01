Após veiculação de matéria no Extra, prefeitura esclarece problemas e inicia obras na área rural de Corumbiara

Na última segunda-feira 21, o Extra de Rondônia veiculou uma matéria no site onde apresentava algumas denuncias dos moradores da Linha 03, área rural de Corumbiara, em relação as obras inacabadas da prefeitura.

Após a repercussão da matéria, a assessoria emitiu uma nota explicando que: “o trecho em questão fica aproximadamente a 6 km da sede do município de Corumbiara, rumo a Colorado Do Oeste. A rodovia é estadual não tem rede de esgoto, não tem pavimentação asfáltica e nem obras da prefeitura”.

As autoridades informaram ainda que nenhum acidente foi registrado no local, e o desgaste da via é devido as fortes chuvas que caíram no mês de novembro e dezembro de 2018, onde surgiu algumas erosões, além de várias pontes que também foram danificadas pelas fortes enchentes que ocorreram no período.

A assessoria pontuou também que essa situação está ocorrendo não só nesta rodovia, mas em todas as viárias estaduais e municipais que contemplam o município.

Em nota, a prefeitura destaca que através da Secretaria de Obras e Serviços públicos já estão trabalhando na recuperação dos pontos mais críticos para dar a população condições de trafegabilidade.

Além disso, o município já entrou em contato com o Departamento de Estradas e Rodagens De Rondônia (DER) para que em parceria possam estar realizando a recuperação desta linha e também da linha 04 que dá acesso ao distrito de Alto Guarajus até a quarta eixo que também se encontra em estado crítico de trafegabilidade.

