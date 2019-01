É DOMINGO: Campeonato de Futebol Suíço da Chácara Boa Vista contará com mais de 40 equipes

O Campeonato de Futebol Suíço começa no domingo 27, com participação de 42 equipes em duas categorias. Serão 28 times na categoria Livre e 14 no torneio Master.

O sorteio para as disputas foram definidos na noite de sábado, 19, durante o congresso técnico na Chácara Boa Vista.

Os primeiros confrontos para o sábado começam a partir das 08h, na Chácara Boa Vista, com seis jogos pela categoria Livre e 03 pelo Master.

Confira a tabela de jogos da categoria Master:

1º JG 08h00 – Juventus Futebol Clube/ Macedo Madeiras x Aciv

2º JG 09h00 – JBS Friboi x Chácara Boa Vista

3º JG 10h00 – Escola Líder x Negão Pneus

Categoria Livre

1º JG 11h00 – Mecânica Joly x São Boleiros

2º JG 12h00 – REC Vilhena Tintas x Real Liberdade Futebol Clube

3º JG 13h00 – Granja Brasil/Cleiton Araújo x Trator Campo

4º JG 14H00 – Os Primos Futebol Clube x Lojas Daniela

5º JG 15H00 – Juventus Índio x Estrela do Norte Clube

6º JG 16H00 – Gigantes Resenha x Roda Mais Drebor

Texto e foto: Extra de Rondônia ( Petter Vargas)