Em inauguração da ALE, Rosangela Donadon agradece oportunidade de continuar mandato

Aconteceu na manhã da última terça-feira, 22 , a inauguração da nova sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALE). A solenidade foi presidida pelo presidente e deputado Maurão de Carvalhho (MDB).

A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT) participou da solenidade e destacou que a nova sede conta com uma excelente estrutura para melhor atender a população. Parabenizando também a escolha do nome dado ao novo prédio, Palácio Marechal Rondon que homenageia um dos desbravadores do Estado.

Durante a tarde, a parlamentar também participou da primeira sessão extraordinária de 2019, realizada na nova sede, e acompanhada dos demais deputados trataram sobre vetos e matérias encaminhadas pelo executivo estadual, para apreciação e votação.

Rosangela Donadon agradece mais uma vez a população, pela oportunidade de poder continuar trabalhando e lutando pelo progresso do Estado, em especial, às sete cidades do Cone Sul. No dia 01 de fevereiro, a parlamentar tomará posse para cumprir seu papel nos próximos quatro anos como deputada estadual, o evento acontecerá a partir das 14h no centro de eventos Talismã, em Porto Velho.

Texto e foto: Assessoria