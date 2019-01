Homem é assassinado com facada no pescoço

Odair Moreira Gregório, de 55 anos, mais conhecido como “Coroa” e que segundo a polícia era usuário de drogas, foi assassinado com um corte na região do pescoço, no final da manhã desta quarta-feira, 23, em uma residência localizada na Rua 908, no Bairro Nova Esperança, em Vilhena.

As primeiras informações dão conta de que o autor do crime, que foi imobilizado por testemunhas e conduzido para a Delegacia da Polícia Civil pela PM, fez uso de uma faca para cometer o crime, porém, até o momento não se sabe a motivação.

Após os trabalhos da perícia técnica, o corpo de Odair, que foi reconhecido por familiares ainda no local, foi liberado para uma funerária de plantão.

Texto e fotos: Extra de Rondônia