Homem é esfaqueado por conhecidos, se nega delatar agressores e receber atendimento médico

Um homem de 34 anos foi esfaqueado na testa e na região da clavícula na tarde de terça-feira, 22, na Rua 1503, no Bairro Cristo Rei, em Vilhena, porém, se negou a ser conduzido ao hospital.

De acordo com o registro da ocorrência, quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local para atender a uma denúncia de que havia uma pessoa sangrando devido ter sido vítima de uma tentativa de homicídio, se deparou com Sidnei Fritrich, que apresentavas as lesões acima citadas.

No entanto, o mesmo relatou aos militares que havia sido esfaqueado por quatro pessoas que ele conhece, mas que não diria os nomes e que para se livrar, teve que pular muros de algumas residências. Sidnei também se negou a ser conduzido ao Hospital Regional para receber atendimento médico.

Diante dos fatos, a guarnição colheu os dados da vítima e registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa