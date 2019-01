Ifro realiza processo seletivo para contratação de professores substitutos

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), divulga abertura de inscrições para realização de um processo seletivo, destinado a contratação por tempo determinado de professores substitutos para atender a necessidade temporária excepcional interesse do Campus Porto Velho Zona Norte.

As áreas de contratação do processo seletivo são: Administração (1), Letras/Português (1) e Informática/Redes de Computadores (1). Ambas exigem formação na graduação do cargo escolhido.

O professor contratado terá exercício no Campus Porto Velho Zona Norte, sob o regime de trabalho de 40 horas semanais, ministrando aulas nos períodos matutino, vespertino e noturno, de acordo com o interesse da administração, e ainda participar de atividades letivas em finais de semana, pontos facultativos e feriados, respeitando-se a carga horária semanal.

A duração do contrato será de acordo com o interesse da administração, estando atrelado a licença ou afastamento do professor titular. A duração total do contrato incluindo prorrogação será de no máximo 24 meses.

O professor contratado receberá vencimento básico no valor de R$ 3.126,31, acompanhada de retribuição por titulação conforme apresentado no ato de contratação, podendo chegar até R$ 5.786,68. A Remuneração será acrescida ainda de auxílio-transporte, auxílio pré-escolar no valor de R$321,00 por dependente, até os cinco anos, 11 meses e 29 dias de idade e auxílio-alimentação no valor de R$ 458,00.

A inscrição será realizada exclusivamente na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) do Campus Porto Velho Zona Norte, situada na Avenida. Gov. Jorge Teixeira, nº. 3146, Setor Industrial, Porto Velho/RO, até o dia 31 de janeiro de 2019, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30.

O processo seletivo será constituído em duas etapas de avaliação: prova de desempenho didático de caráter eliminatório e prova de títulos, ambas de caráter classificatório. A prova de desempenho didático será realizada no período provável de 13 a 15 de fevereiro de 2019, no Campus Porto Velho Zona Norte.

O Resultado será divulgado no dia 19 de fevereiro de 2019, no endereço eletrônico Ifro e na Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP).

Este processo seletivo simplificado terá validade de 12 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, no interesse da Administração. Para mais informações, consultar edital disponível em no site.

Texto: Assessoria/Bruna Evelyn Pereira

Foto: Reprodução