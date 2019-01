Ladrão viola fechadura de salão de beleza no 5° Bec e furta chapinhas e utensílios de unhas

O salão de beleza Mara Magalhães (MM), localizado na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Bairro 5° Bec, foi alvo de um ladrão na noite de terça-feira, 22.

De acordo com uma das proprietárias do estabelecimento, ao chegar pela manhã desta quarta-feira, 23, teve muita dificuldade pata abrir a porta com sua chave, porém, acreditou que fosse apenas problemas na fechadura.

Ao entrar e começar a higienização do ambiente, notou a falta de sua maleta de manicure, que continha cinco alicates, esmaltes e vários outros utensílios de unha.

Na procura pela maleta, notaram também a falta de duas chapinhas, sendo uma de cor rosa, uma escova de cabelo, R$ 10,00 do caixa e vários vidros de esmaltes que estavam em um expositor.

Novamente as donas do salão conferiram a fechadura e constataram que a mesma havia sido forçada, estando a parte de fora diferente da mesma peça que fica do lado interno da loja.

Em conversa com vizinhos, as vítimas foram informadas que por volta das 21h00 as luzes do local estavam ligadas, porém, estas fecharam o salão por volta das 18h30.

Diante dos fatos, as vítimas procuraram a Polícia Civil para o registro de um boletim de ocorrência de furto.

Texto e fotos: Extra de Rondônia