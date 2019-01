Luizinho Goebel participa de inauguração da nova sede da ALE

Durante a inauguração do novo prédio que abrigará o Poder Legislativo do Estado de Rondônia, na manhã desta terça-feira 22, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV) destacou a importância da nova casa que abrigará as atividades parlamentares, o Palácio Marechal Rondon.

A inauguração contou com os parlamentares da 9ª Legislatura. Sob a presidência do deputado Maurão de Carvalho (MDB). “O parlamento é um espaço democrático, a casa do povo rondoniense. Através do poder legislativo surgem propostas de melhorias para a população que mais precisa do nosso estado”, disse Goebel.

Após o desenlace da fita inaugural, ao discursar o deputado Luizinho Goebel afirmou que este é um dos melhores prédios de Rondônia, talvez uma das melhores assembleias do país e que sua conclusão coroa com êxito os até aqui “27 anos de atividades públicas do Maurão de Carvalho, seja como prefeito ou como parlamentar. Desejo a todos os parlamentares da 10ª legislatura muito êxito e o livramento de todos os males”, concluiu Luizinho.

Texto e foto: Assessoria