Mulher morre após receber alta do Hospital Regional com pressão arterial elevada e filha desconfia que tal fato influenciou no óbito

Uma mulher de 30 anos procurou a Polícia Civil de Vilhena na tarde de terça-feira, 22, para registrar um boletim de ocorrência sobre a morte da mãe, que foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido no dia 15 do mês corrente e acabou falecendo na última segunda-feira, 21.

De acordo com o registro da ocorrência, a vítima sofreu uma fratura exposta e passou por procedimento cirúrgico, porém, segundo sua filha, a mulher que estava com a pressão arterial elevada desde o dia do acidente, recebeu alta sem que o quadro estivesse estabilizado e no mesmo dia passou mal, tendo que ser levada novamente para o hospital, onde acabou falecendo.

A comunicante relatou ainda, acreditar que o fato possa ter influenciado na morte de sua mãe e que solicitou uma cópia do laudo médico da paciente, mas não teve seu pedido atendido.

O Extra de Rondônia deixa espaço caso a diretoria do Hospital Regional queira se pronunciar sobre o assunto.

Texto e foto: Extra de Rondônia