Pimenteiras adquire novos equipamentos agrícolas através de emenda parlamentar

O município de Pimenteiras através do prefeito Olvindo Luiz Dondé (PDT) recebeu esta semana, uma carretinha vasculante, uma carretinha simples, uma calcareadeira e três perfuradores de solo. Os novos equipamentos agrícolas foram adquiridos com recurso de emenda parlamentar do deputado estadual Lazinho da Fetagro.

A liberação dos equipamentos para a área agrícola foi através de articulação do vereador Jesus Reginaldo da Cunha (PDT). Satisfeito com os equipamentos, o prefeito Vino Dondé destacou o quanto é importante os vereadores do município procurarem recursos junto aos parlamentares.

“Esses investimentos resultam em ações de fortalecimento da agricultura do município. São recursos importantes e a aquisição dos novos equipamentos vem em um momento que as máquinas já poderão ser colocadas em funcionamento”, avaliou o prefeito.

Texto e fotos: Assessoria