PRIMEIRA MÃO: mesmo com baixo efetivo, carcereiros evitam fuga no Urso Panda; vídeo

Durante a noite de terça para quarta-feira, 23, os agentes penitenciários lotados na Penitenciária Edvan Mariano Rosendo, mais conhecido como Urso Panda, evitaram a fuga dos presos da cela E-10, mesmo estando com efetivo reduzido.

O Extra de Rondônia teve acesso a imagens exclusivas, que mostraram as grades das janelas cerradas pelos presos, que ainda tentaram cavar um túnel, para acessar a parte externa dos muros, mas ao avistarem os carcereiros, que estavam em alerta, retornaram para dentro da carceragem, onde se esconderam até a chegada do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE), que recapturou os fujões.

Acredita-se que a tentativa de fuga se deu devido ser de conhecimento dos presos a paralisação estadual da categoria, que reduziu a 30% o número de servidos por plantão.

A presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários e Sócioeducadores de Rondônia (Singereron), Daihane Gomes, postou nesta manhã em sua página nas redes sociais, uma singela homenagem aos carcereiros, que mesmo em número reduzido, segundo ela, livrou a sociedade de ser refém do descaso do governo do Estado de Rondônia.

Texto, fotos e vídeo: Extra de Rondônia