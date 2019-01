URGENTE: presos batem grades e queimam colchões devido cancelamento de visita no presídio Cone Sul

Na manhã desta quarta-feira, 23, o diretor geral do presídio Cone Sul, acionou o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (GAPE) devido um princípio de motim realizado pelos presos.

De acordo com informações levantadas pelo Extra de Rondônia, as visitas desta quarta-feira foram canceladas por não haver agentes femininas suficientes pra a realização das revistas, devido a baixa no efetivo, que já vem sendo divulgado pelo site desde o último domingo, 20, após os agentes penitenciários, que mesmo não aderindo à greve estadual da categoria, cruzaram os braços com relação a realização das horas extras.

Diante da situação, familiares que foram até o local, não puderam entrar, o que gerou revolta nos apenados, que estão batendo grades e queimando colchões.

A última visita na unidade prisional, foi realizada com o apoio da Polícia Militar, devido não haver carcereiros suficientes no plantão para garantir a segurança.

A reportagem do site está acompanhando a situação e trará mais informações a qualquer momento.

Texto e foto: Extra de Rondônia