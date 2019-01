Abertas inscrições para processo seletivo de curso técnico em agronegócios

O Senar em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena está com processo seletivo aberto para formação da segunda turma do curso de técnico em agronegócios.

As inscrições irão do dia 23 a 14 de fevereiro, e devem ser feita na sede do Sindicato dos Produtores Rurais de Vilhena.

Para mais informações entrar em contato através do telefone 3322-5754 ou pelo site www.senar.org.br/etec/. O resultado será divulgado no dia 01 de março.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustrativa/ Divulgação