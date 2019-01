Diretor afirma que paciente que morreu após receber alta do HR estava com pressão arterial estável

Após a veiculação pela imprensa sobre a morte de uma paciente, ocorrida na última segunda-feira, 21, que segundo sua filha, foi a óbito após receber alta do Hospital Regional de Vilhena com a pressão arterial elevada, a diretoria da referida unidade de saúde emitiu uma nota dando sua versão dos fatos.

Confira a nota na íntegra

Em razão de notícias divulgadas em veículos de comunicação, sugerindo que uma mulher possa ter ido a óbito após sair do Hospital Regional de Vilhena com pressão alta, ao tempo em que nos solidarizamos com os familiares pela perda de um ente querido, esclarecemos o seguinte:

A paciente deu entrada neste hospital com fratura e passou por cirurgia. Durante o tempo de internação, a paciente esteve sempre com todos os sinais vitais estáveis e controlados.

E, de acordo com a avaliação médica, no dia 21 de janeiro de 2019, a paciente estava hemodinâmica e clinicamente em perfeitas condições de receber alta hospitalar, tendo deixado este hospital com as orientações e receituário adequados para prosseguimento do tratamento.

A Direção do Hospital Regional de Vilhena

