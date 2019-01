Ifro de Colorado está com inscrições abertas para pós-graduação em geoprocessamento ambiental

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Colorado do Oeste, realiza processo de seleção para o curso de pós-graduação Lato Sensu em geoprocessamento ambiental . O curso é totalmente gratuito, sem mensalidades ou taxa de matrícula.

A inscrição é gratuita e poderá ser realizada de 25 a 8 de fevereiro de 2019. Para se inscrever, o candidato deve entregar ou enviar via Correios a ficha de inscrição e documentação listada no edital para o Departamento de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação de Colorado.

São ofertadas 40 vagas, sendo 32 para ampla concorrência e oito destinadas aos servidores do quadro efetivo do Ifro. As vagas que não forem preenchidas pelos candidatos do Ifro serão transferidas para a ampla concorrência.

A seleção será em duas etapas. A primeira ocorrerá por meio da análise do currículo e a segunda será a análise da carta de intenção do candidato, ambas com os critérios estabelecidos no edital. O resultado preliminar deverá ser publicado em 22 de fevereiro.

Serão admitidos como candidatos à seleção portadores de diploma de curso superior, com formação em qualquer área relacionada ao ambiente, ligada às engenharias, ciências agrárias, ciências biológicas, ciências exatas e da terra, geografia e áreas afins a estas. Também serão admitidos portadores de diploma de curso técnico de ensino médio com formação em técnico em agropecuária, técnico em agrimensura ou técnico em geoprocessamento.

O Edital e a ficha de inscrição e demais anexos, estão disponíveis na página do IFRO. Em caso de dúvidas, o candidato pode encaminhar e-mail para cpga.colorado@ifro.edu.br

PÓS-GRADUAÇÃO

O Geoprocessamento Ambiental é uma área em expansão devido à demanda de trabalhos relacionados a ela. O geoprocessamento é atualmente utilizado em diversas áreas do conhecimento, sendo uma ferramenta utilizada por profissionais de várias áreas.

Uma das aplicações é o georreferenciamento, que consiste na descrição de imóvel rural em suas características, limites e confrontações, sendo necessário para o cadastro rural e obrigatório para que se realize qualquer alteração cartorial da propriedade. Existe ainda a demanda no estado de Rondônia pelo monitoramento de safras, das mudanças climáticas, da ordenação do território e do uso e ocupação do espaço urbano e/ou rural.

O curso de Pós-Graduação em Geoprocessamento Ambiental (CPGGA) do IFRO Campus Colorado do Oeste já formou uma turma e agora foi totalmente reestruturado para incluir profissionais tanto das engenharias, quanto da biologia, da gestão ambiental e de áreas afins.

“Nós criamos dois eixos de formação em uma única pós-graduação. O eixo A, com 360 horas, formará especialistas em georreferenciamento de imóveis rurais, e o eixo B, com 580 horas, dará a titulação de especialista em georreferenciamento e geoprocessamento”, explicou a Coordenadora do CPGGA, Ranieli dos Anjos.

A reformulação buscou atender a demanda regional de profissionais formados para atuar com as geotecnologias, conforme explicou o professor Valdir Moura, da equipe de coordenação do curso. “Nos esforçamos para organizar um curso de referência no Estado. Para isso, formalizamos a participação de professores de várias regiões do país e pesquisadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e outros”, comentou o professor.

O curso será na modalidade presencial, com aulas ministradas no campus, sendo regido pelas resoluções 11/2011/CONSUP e 15/2018/CEPEX. O início das aulas está previsto para acontecer em 22 de março de 2019.

A especialização em Geoprocessamento Ambiental está pautada em dois eixos de formação, sendo que candidato deverá optar por um deles no ato de inscrição. O primeiro eixo é “Georreferenciamento de Imóveis Rurais”, com 360 horas, e o segundo “Georreferenciamento e Geoprocessamento”, com 580 horas. O curso possui cinco linhas gerais de pesquisa, sendo que o candidato também deverá indicar no ato da inscrição em qual linha deseja desenvolver seus estudos.

Texto: Assessoria

Fotos: Reprodução/ Divulgação